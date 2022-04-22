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Новые исследования древних гравированных табличек учеными из британского Университета Йерка позволили сделать новое открытие. Ученые смогли понять значение этого вида палеолитического искусства.

Гравированные таблички – это плоские камни, на которые древние люди наносили изображения. Археологи находили таблички, на которых нанесены изображения людей и животных. В ходе исследования были рассмотрены 54 образца, которые ученые обнаружили в скальном убежище Монтастрюк в середине XIX века. На найденных камнях были выгравированы лошади, олени, бизоны и козы. На некоторых табличках были обозначены параллельные линии, но археологи так и не нашли их объяснения.

На камнях ученые увидели следы, которые свидетельствуют о том, что таблички многократно нагревали до высоких температур. Не исключено, что камни длительное время лежали рядом с костром. Археологи предположили, что это делалось для создания первой в мире “анимации”. Она появлялась из-за игры света. Для подтверждения гипотезы ученые положили таблички у костра и увидели, что на фоне пламени картинки начинают оживать. Стада животных начинали двигаться, люди бежать.

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