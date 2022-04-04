Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Западу придется продумать, как именно осуществлять поставку вооружения на Украину в качестве военной помощи. Удар, который Россия нанесла по Яворовскому полигону во Львовской области, доказал, что российские военные легко уничтожат любые логистические цепочки. Подробности передает Украина.ру.

По словам Александра Перенджиева, постоянные заявления Запада о снабжении России оружием можно назвать троллингом России. Он не исключает, что за этим скрывается продажа вторичного оружия на мировой рынок. Запад не просто оказывает военную помощь Украине, одновременно он зарабатывает.

Александр Перенджиев отметил: “Я даже сказал бы, не то что приторговывает, а торгует на полную катушку. Вот раньше был Афганистан, через эту ситуацию США было удобно осуществлять подобного рода продажи – ведь легко списывать, никакого учета”.

По словам военного эксперта, если бы у ВСУ был дефицит оружия, то военные наносили бы точечные удары для обеспечения своей защиты, а не стали бы обстреливать мирное население.