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Пентагон огласил результаты расследования серии взрывов, прогремевших на одной из военных баз на востоке Сирии 7 апреля. Напомним, что в результате несколько американских военных оказались в госпитале с серьезными черепно-мозговыми травмами.

В первые дни после взрывов Пентагон заявлял, что база не подвергалась ракетной или артиллерийской атаке. Сейчас эти данные подтверждаются. Объединенная оперативная группа, созданная Соединенными Штатами, установила, что на объекте были преднамеренно установлены взрывные устройства.

Сейчас расследование продолжается, однако уже ясно, что организаторы взрывов либо тайно проникли на военную базу, обойдя внушительную охрану, либо организовали диверсию изнутри, расставив в нужных местах взрывные устройства.

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