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Ряд зарубежных предприятий нарушают принципы рыночного взаимодействия, оказывая давление на китайские компании из-за экономических санкций в отношении России, сообщил Шу Цзюэтин, представляющий Министерство коммерции КНР.

Он пояснил, что от китайских компаний жестко требуют определиться с выбором одной из сторон из-за ситуации на Украине и во всей Восточной Европе. Однако КНР не намерена поддаваться подобному давлению.

По словам Цзюэтина, Китай намерен защищать собственные интересы и отстаивать права тех компаний, которые подвергаются давлению. Для этой цели уже разрабатывается комплекс соответствующих мер.

Напомним, что ранее о недопустимости введения новых санкционных мер в отношении РФ заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он отметил, что рестрикции негативно влияют на всю мировую экономику.

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