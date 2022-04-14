Ряд зарубежных предприятий нарушают принципы рыночного взаимодействия, оказывая давление на китайские компании из-за экономических санкций в отношении России, сообщил Шу Цзюэтин, представляющий Министерство коммерции КНР.

Он пояснил, что от китайских компаний жестко требуют определиться с выбором одной из сторон из-за ситуации на Украине и во всей Восточной Европе. Однако КНР не намерена поддаваться подобному давлению.

По словам Цзюэтина, Китай намерен защищать собственные интересы и отстаивать права тех компаний, которые подвергаются давлению. Для этой цели уже разрабатывается комплекс соответствующих мер.

Напомним, что ранее о недопустимости введения новых санкционных мер в отношении РФ заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он отметил, что рестрикции негативно влияют на всю мировую экономику.