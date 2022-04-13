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Организация договора о коллективной безопасности не произвела никаких действий, не отреагировала должным образом на вторжение вооруженных сил Азербайджана на участок Сотк — Хознавар в мае 2021 года. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления перед парламентом страны.

По мнению Пашиняна, отсутствие реакции – это провал для самой ОДКБ. Премьер отметил, что представителями так и не был осуществлен мониторинг на участке. Никол Пашинян отметил, что это еще больше развивает сомнения у народа Армении по поводу того, что ОДКБ что-то начнет делать в нужное время.

Напомним, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября 2020 года было заключено трехстороннее соглашение между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильзамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном.

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