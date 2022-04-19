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США, вводя санкции против России, создали все условия для раскола экономики всего мира. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, ссылаясь на мнение ряда партнеров США.

Большинство союзников Вашингтона начали отворачиваться от него. Они убеждены, что во всех сложностях, которые наблюдаются сейчас в экономике западных стран, виноваты именно США.

Уолли Адейемо отметил, что в адрес США постоянно звучат слова критики. Все это может быть сигналом о том, что скоро Америка окажется в изоляции. Своими руками она подтолкнула противников к созданию мощной финансовой схемы, новых союзов между странами.

Уолли Адейемо не поддерживает обвинения в адрес Вашингтона. Он уверен, что США доказали всему миру, какой незаменимой является нынешняя мировая экономическая система.

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