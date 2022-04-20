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Верхняя палата парламента Японии приняла закон, ужесточающий санкции против России в связи с событиями на Украине.
На основании нового закона, будут увеличены тарифы на морепродукты из России до конца марта следующего года.

Повышение тарифов связано с исключением России из списка стран, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования. Но на сжиженный природный газ или уголь тарифы подняты не будут.

Кроме того, новый закон будет касаться регулировки операций с криптовалютами. Япония вводит контроль с целью, чтобы не дать использовать эту отрасль в обход санкций. Теперь биржи криптовалют будут обязаны выяснять, не распространяются ли санкции на лицо, которому переводят средства.

Также Япония исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров.

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