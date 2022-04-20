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20 апреля парламент Финляндии приступил к обсуждению вопроса вступления в НАТО, сообщили сразу несколько крупных европейских и местных СМИ.

Журналисты пояснили, что за одобрение подачи заявки в Североатлантический альянс должно выступить большинство из 200 депутатов финского парламента. Сейчас известно, что отдать свой голос за вхождение в состав блока готовы около 100 народных избранников. Также сообщается о позиции 12 депутатов, которые в любом случае будут голосовать «против».

Остальные парламентарии не определились со своей позицией. Они будут внимательно наблюдать за дебатами по рассматриваемому вопросу, чтобы принять окончательное решение. Между тем, министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен уверен, что большинство все же наберется и депутаты проголосуют за подачу заявки на вступление в Североатлантический альянс.

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