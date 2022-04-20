Российский маркетплейс Ozon запустил новую функцию. В мобильное приложение добавили раздел, который получил название «Моменты».

В новом разделе будет находиться лента видео, фото и видеотрансляций, которые смогут вести пользователи и продавцы. В первую очередь новый сервис будет доступен в некоторых регионах. Позже запуск ленты состоится по всей стране и ее увидят все пользователи маркетплейса.

Руководство площадки запланировало вложить в поддержку создателей контента около одного миллиарда рублей. При этом авторы смогут прикладывать к своим видео ссылки на товары и получать за это деньги.

Позже добавят и другие способы монетизации. В апреле монетизация в тестовом режиме будет возможна для тех авторов, которые заранее подадут заявку.

А уже летом монетизацию смогут подключить все пользователи. На сумму дохода будут влиять различные показатели, например, количество просмотров, сколько пользователей досмотрели контент до конца, а также конверсия в покупку.