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На позициях украинских военнослужащих в Мариуполе, которые были оставлены в ходе отступления, неоднократно обнаруживались записки, которые бойцы писали в спешке и отчаянии, рассказал ополченец НМ ДНР с позывным «Флинт». Подробности передает издание «Известия».

Боец отметил, что Народная милиция продолжает зачистку Мариуполя от националистических формирований ВСУ. Противник отступает и на брошенных позициях оставляет записки. В них сообщается, насколько страшно военнослужащим ВСУ, а также транслируются мольбы о пощаде.

Напомним, что подразделения РФ и ДНР подошли вплотную к заводу «Азовсталь», который украинские боевики превратили в настоящую крепость. Город практически полностью зачищен от националистов.

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