В одном из подвалов комбината «Азовмаш» российские военные обнаружили госпиталь ВСУ. Фотографии с этого объекта опубликовал в Сети корреспондент издания «Известия» Роман Польшаков.

Он рассказал, что скорее всего именно в этот подземный госпиталь доставляли раненых в ходе боевых действий на заводе имени Ильича. В подвале обнаружили ящики с лекарствами, окровавленные повязки, а также форму морских пехотинцев и пограничников украинской армии.

Корреспондент предположил, что в госпитале находилось не менее сотни бойцов. По его словам, там остались обезболивающие таблетки и другие медикаменты, которые свозились в подвал на протяжении длительного времени. Скорее всего, ВСУ заранее намеревались использовать помещения под госпиталь, поэтому все подготовили.