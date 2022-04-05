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267 морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе приняли решение добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Видео, подтверждающее это, появилось в Сети.

На записи видно, как колонну морпехов украинской армии ведут по городу бойцы Народной милиции ДНР. Они осознали полную бесполезность сопротивления и сдались. По словам авторов, речь идет о военнослужащих 503-го отдельного батальона Военно-морских сил Украины.

Напомним, что ранее сообщалось о восьми мощных авиаударах, нанесенных ВКС РФ по позициям боевиков националистических сил в Мариуполе. Они оборудовали укрытия в промышленной зоне на металлургическом заводе «Азовсталь» и продолжают ожесточенное сопротивление. Однако переход города под контроль ДНР – это лишь вопрос времени.

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