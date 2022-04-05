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Под удар украинских РСЗО «Град» попал Ленинский район Донецка. Неонацисты выпустили по нему 10 снарядов, причем целились исключительно в жилые кварталы, сообщило издание «Известия». Также журналисты выложили в Сеть видеозапись с последствиями атаки.

Один из мощных ударов пришелся на жилой дом по улице Муравьева. Мальчик, который живет в одной из квартир рассказал, что ночью проснулся от грохота, звука разбивающихся стекол и криков соседа. Папа ребенка бросился на помощь и узнал, что дочку проживающего рядом мужчины придавило обломками.

Обстрелы прокомментировал мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Он рассказал, что 12-летняя девочка осталась жива, но пострадала из-за ударов ВСУ.

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