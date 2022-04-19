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Словацкая оппозиция недовольна решением правительства страны передать Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Так, крупный партийный блок «Направление – социал-демократы» теперь требует отставки Кабинета министров в полном составе.

В ближайшее время он намеревается созвать внеочередную сессию словацкого парламента, чтобы поднять вопрос о «вотуме недоверия» правительству и премьер-министру страны.

Руководитель Социал-демократической партии Роберт Фицо заявил, что Кабмин действовал безответственно, передавая Киеву комплексы С-300 советского производства. Из-за этого существенно возросли риски втянуть Словакию в конфликт между Россией и Украиной. Кроме того, страна лишилась возможности надежно защищать свое воздушное пространство, так как предоставляемые США ЗРК Patriot существенно проигрывают С-300.

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