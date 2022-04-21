Ополченец ДНР Олег Миронов с позывным «Макаревич» рассказал изданию «Украина.ру», почему пошел в Народную милицию. Он заявил, что Донбасс является его Родиной, и он просто не мог сидеть сложа руки, когда ее коснулась беда.

Миронов также рассказал, что пошел в ополчение в 2017 году, хотя до этого жил в России. По материнской линии он является выходцем из ЛНР и не мог издалека наблюдать, как ВСУ уничтожают его Родину. Сейчас в Стаханове у ополченца живут родственники – дядя и бабушка. Поэтому в регионе есть немалая часть и его личной истории.

Напомним, что боевые действия на Донбассе начались в 2014 году, когда Киев не захотел признавать результаты референдума о независимости региона. ВСУ отвоевали часть Луганской и Донецкой областей и предпринимали меры, чтобы установить контроль над остальными территориями. Именно для того, чтобы предотвратить дальнейших геноцид, и началась спецоперация ВС РФ.