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Опорные пункты и огневые рубежи подразделений ВСУ в Мариуполе организованы очень грамотно. Они моментально открывают огонь, как только видят продвижение российских войск, рассказал Олег Миронов с позывным «Макаревич», который командует одним из отделений Народной милиции ДНР.

Он также отметил, что неонацисты действовали терпеливо и четко. Они выжидали, пока войска РФ и ДНР подойдут как можно ближе и только тогда атаковали, чтобы обеспечить максимальную эффективность боевых действий.

Такой подход создал целый ряд сложностей во время штурма Мариуполя. Позиции ВСУ, которые обнаруживали разведывательные беспилотные аппараты, уничтожались быстро и эффективно. Но если найти их не удавалось, стрелки тут же начинали отсекать пехоту, а системы ПТУР задействовались для ударов по бронетехнике.

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