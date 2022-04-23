Операция на металлургическом комбинате «Азовсталь» будет продолжена без штурма, пишет издание «Военное обозрение». Авторы напоминают, что президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать завод, чтобы не нести бессмысленные потери российских военных.

Портал раскрыл примерную схему операции, которая продолжается сейчас. ВС РФ объявляют режим тишины на 2-3 часа и открывают гуманитарные коридоры, чтобы дать возможность неонацистам сдаться. Если в это время никто не выходит, то после его истечения подавляются огневые точки, которые попадают в поле зрения военнослужащих РФ или беспилотников.

Если после ударов по ним никакого движения не наблюдается, ВС РФ продвигаются дальше по территории предприятия. По мнению экспертов, такая тактика дает возможность установить контроль над всеми выходами из подземных коммуникаций «Азовстали» и наглухо из заблокировать, не прибегая к штурму.