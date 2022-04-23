читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Операция на металлургическом комбинате «Азовсталь» будет продолжена без штурма, пишет издание «Военное обозрение». Авторы напоминают, что президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать завод, чтобы не нести бессмысленные потери российских военных.

Портал раскрыл примерную схему операции, которая продолжается сейчас. ВС РФ объявляют режим тишины на 2-3 часа и открывают гуманитарные коридоры, чтобы дать возможность неонацистам сдаться. Если в это время никто не выходит, то после его истечения подавляются огневые точки, которые попадают в поле зрения военнослужащих РФ или беспилотников.

Если после ударов по ним никакого движения не наблюдается, ВС РФ продвигаются дальше по территории предприятия. По мнению экспертов, такая тактика дает возможность установить контроль над всеми выходами из подземных коммуникаций «Азовстали» и наглухо из заблокировать, не прибегая к штурму.

Вам может понравиться

Баранец усилил панику “Пентагона” двумя фактами о новейшей российской ракете “Сармат”

Реальные параметры межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ввергнут Соединенные Штаты и НАТО в еще большую панику, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что Пентагон владеет недостоверными данными о дальности поражения

Премьер Сербии отказалась вводить антироссийские санкции, несмотря на давление Запада

Ана Брнабич, возглавляющая правительство Сербии, заявила, что страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям даже на фоне беспрецедентного давления Запада. Она отметила, что Белград никому и никогда не обещал вводить

ЮФ: ВС России будут сбивать транспортные самолеты с военной помощью для Украины

Заявление МИД РФ о праве на уничтожение военных грузов на Украине распространяется не только на автомобильный транспорт и железнодорожные эшелоны, но еще и на транспортные самолеты США и НАТО. Входя
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Подольск: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 5 °C |