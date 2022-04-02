Уполномоченная по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова проверила условия содержания украинских военнопленных. Она заявила, что они полностью отвечают принципам международного права, передает РИА Новости.

Всего в ЛНР сейчас находится 170 пленных представителей украинской армии. Они ни на что не жалуются, раненым или заболевшим военнослужащим предоставляется необходимая медицинская и другая помощь.

По словам Сердюковой, подавляющее большинство солдат, добровольно сложивших оружие, не собираются возвращаться в свои подразделения и в украинскую армию вообще после освобождения из плена.

Напомним, что украинские военные все чаще сдаются российским войскам и Народной милиции. Единственные, кто продолжает сопротивляться до последнего – это отпетые радикальные националисты.