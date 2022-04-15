Помощь украинским беженцам в Италии и раненым россиянам в России намерен оказать “Фонд семьи Тиньковых”. Об этом бизнесмен Олег Тиньков написал у себя на странице в одной из социальных сетей.

При этом предприниматель уточнил, что планируется оказание “прямой помощи” и попросил своих подписчиков прислать “какие-то координаты и контакты для этого”. В чём эта помощь будет выражаться, не сообщается.

Тиньков в последнее время жил в Великобритании. Там он проходил лечение от лейкемии. Однако после начала военной операции на Украине бизнесмен попал под персональные западные санкции. Тем не менее, как написал Тиньков, пока его благотворительный фонд, который занимается закупкой и поставкой оборудования для лечения рака крови в Россию, не испытал проблем с поставками.

Благотворительный фонд Тиньков создал в 2020 году. Он специализируется на развитии в российских регионах онкогематологии (области медицины, которая борется со злокачественными образованиями в кроветворной системе).