Россияне начали массово уничтожать карты «Тинькофф Банка» после того, как его владелец Олег Тиньков сделал заявление о спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Medialeaks.

Ранее Олег Тиньков написал пост в социальных сетях. В нем он резко высказался в адрес российских военнослужащих и всех россиян, которые поддерживают спецоперацию на Украине. При этом он назвал всех россиян “дебилами”.

Россияне резко отреагировали на подобное заявление. Лидер движения «Спаси Байкал» Денис Букалов сразу же опубликовал ролик с призывам отказаться от продуктов «Тинькофф банка».

В своем видео он заявил: «Как наказать Тинькова? Единственный способ ему насолить, это перестать пользоваться услугами его банка. В частности, не брать его кредитки под конские проценты и не пользоваться его дебетовыми картами».

В Сети стали появляться фото разрезанных карт банка, вырезанных из пластика символов российской спецоперации. В самом банке заявление владельца никак не прокомментировали.