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Военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» прокомментировал приказ российского лидера Владимира Путина прекратить штурм «Азовстали» в Мариуполе и просто заблокировать территорию предприятия. Офицер отметил, что это верное решение, которое должно было быть принято гораздо раньше.

По его словам, боевики батальона «Азов» (запрещен в России), которые засели на комбинате, перемещаются по сопоставимым с катакомбами подземным ходам. Они тянутся на десятки километров, поэтому отлавливать в них боевиков – дело достаточно сложное. Кроме того, перед спецоперацией на завод приезжало много грузовых авто, которые скорее всего привозили боеприпасы. Поэтому националисты могут еще долго вести боевые действия с территории комбината.

Блокировка же позволит окончательно их вымотать и заставить сдаться. Сил на мощный прорыв у них уже нет, так как действовать приходится исключительно из-под земли. Все открытые участки находятся под контролем, а переходить в атаку из люков довольно сложно. Как сама деморализованная группировка боевиков, так и сам завод уже не имеют для ВС РФ и ДНР никакого стратегического значения, добавил «Ситх».

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