Мужчины будут обладать теми же правами на получение алиментов, что и женщины. Соответствующие поправки уже поддержала Госдума. В нижнюю палату российского парламента с инициативой обратилось Законодательное собрание Архангельской области.

Сейчас претендовать на получение алиментов в судебном порядке могут только женщины в период беременности, а также в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. Тем не менее в последнее время растёт число случаев, когда место жительства ребёнка определяется его отцом. Но обратится в суд на получение алиментов мужчины не могут, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Правовой пробел сейчас решено ликвидировать. В профильном комитете Госдумы уже заявили, что концептуальных замечаний к предложенному законопроекту не имеется. Ожидается, что в скором времени законопроект доработают и внесут на рассмотрение парламентариям.