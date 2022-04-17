Основанный в 1869 году Университет Пердью, считающийся одним из самых престижных в мире, примет участие в разработке американского гиперзвукового оружия. Он уже подтвердил готовность создания лаборатории, в которой будут тестироваться двигатели для ракет, пишет «Московский комсомолец».

Лаборатория должна начать функционировать в конце 2024 года. На ее строительство выделяется 73 миллиона долларов. Предполагается, что специальное оборудование позволит создать условия, которые характерны для реального полета ракеты на гиперзвуковой скорости. То есть, для испытаний будут обеспечиваться экстремальные температуры и давление.

Университет сообщает, что тестирование гиперзвуковых двигателей станет основным видом деятельности лаборатории, однако использовать ее смогут все желающие для испытаний самого различного оборудования.