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Административная беспомощность вице-губернатора Петербурга Максима Соколова привела к срыву транспортной реформы в городе, заявил представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, комментируя нововведения губернатора Александра Беглова.

Напомним, в Северной столице с 1 апреля заработала новая модель транспортного обслуживания (НМТО). Подверглись изменениям городские маршруты, также власти упразднили систему наличной оплаты проезда. Кроме того, частных извозчиков планируется полностью заменить общественным транспортом. С первых же дней старта реформы петербуржцы столкнулись с множеством проблем. Люди стали открыто жаловаться на них на странице Комитета по транспорту «ВКонтакте».

Представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что в городе не хватает кондукторов, а пассажиры не могут купить билет, потому что в автобусах не работают валидаторы, а попытки приобрести «бумажку с QR-кодом, типа нового проездного, неуспешны».

Эксперт выразил мнение, что причиной случившегося стала «административная беспомощность» транспортного вице-губернатора Максима Соколова и его команды.

«Такое ощущение, что это апофеоз полного головотяпства и административной беспомощности со стороны транспортного вице-губернатора Максима Соколова и его подчиненных», — подчеркнул он.

Он напомнил, что чиновник, будучи Министром транспорта, получил выговор от президента России Владимира Путина, который обвинил Соколова в развале отрасли.

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