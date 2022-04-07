Общественный дискурс в США целиком и полностью зависит от цензуры. Об этом заявил ведущий аналитик Fox News Такер Карлсон.

По мнению американского аналитика, цензура превратилась в визитную карточку современного американского неолиберализма. В США всегда любили говорить о свободе слова, но ее уже больше не существует. На смену заступила жесткая цензура, которая и определяет общественное мнение граждан Америки.

Такер Карлсон объяснил, какая причина развития такой жесткой цензуры информации со стороны властей США. По словам эксперта, это связано с собственным инстинктом самосохранения. Без цензуры политика, которую они создавали, может оказаться под угрозой краха. Американцам нельзя позволить думать свободно, принимать самостоятельные решения. Это приведет к катастрофическим последствиям для властей США.