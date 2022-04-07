читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Общественный дискурс в США целиком и полностью зависит от цензуры. Об этом заявил ведущий аналитик Fox News Такер Карлсон.

По мнению американского аналитика, цензура превратилась в визитную карточку современного американского неолиберализма. В США всегда любили говорить о свободе слова, но ее уже больше не существует. На смену заступила жесткая цензура, которая и определяет общественное мнение граждан Америки.

Такер Карлсон объяснил, какая причина развития такой жесткой цензуры информации со стороны властей США. По словам эксперта, это связано с собственным инстинктом самосохранения. Без цензуры политика, которую они создавали, может оказаться под угрозой краха. Американцам нельзя позволить думать свободно, принимать самостоятельные решения. Это приведет к катастрофическим последствиям для властей США.

Вам может понравиться

В Костроме полиция ищет злоумышленников, поваливших конструкцию в виде буквы Z

Полиция Костромы на основании заявления от городской администрации ищет неизвестных, которые повалили конструкцию в виде символа спецоперации РФ на Украине – большой буквы Z. Инцидент произошел в ночь с 3

Лавров предупредил об игре “в кошки-мышки” со стороны Киева на переговорах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что требование Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией настораживает. По словам главы ведомства, Москва не собирается снова начинать с Украиной

Фармкомпания GSK заявила об ограничении деятельности в России

Число компаний, которые заявили об ограничении своей деятельности в России, увеличилось. Британская фармацевтическая фирма GSK (GlaxoSmithKline) сообщила о прекращении реализации витаминов и пищевых добавок на территории страны. В соответствующем заявлении
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C |