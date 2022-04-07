Министерство сельского хозяйства РФ может изменить порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясо. Это может повысить безопасность продукции, но в то же время и увеличить его стоимость. Об этом пишет газета “Известия”, которая ознакомилась с проектом возможных поправок.

Главное изменение – оформлять необходимые ветеринарные документы на продажу мясной продукции должны будут или ветеринарный врач, или аттестованный специалист. Сейчас этим занимаются сами сотрудники предприятий. Но не всегда добросовестно, подчёркивают в Минсельхозе. Ведомство уверяет, что известны факты, когда мясная продукция, пригодная по документам для продажи, содержала в себе возбудителей опасных болезней животных, что считается небезопасным также и для людей.

Ужесточение контроля за качеством мяса, по мнению специалистов, может привести к его удорожанию. В случае, если новые нормы примут, поставщики мяса будут вынуждены оплачивать услуги ветеринаров или специалистов, у которых будет иметься необходимый аттестат, а издержки будут заложены в конечную цену для потребителя.

Впрочем, пока приказ Минсельхоза существует только в виде проекта. Его сейчас рассматривают другие ведомства, чтобы сформировать свою позицию.