читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министерство сельского хозяйства РФ может изменить порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясо. Это может повысить безопасность продукции, но в то же время и увеличить его стоимость. Об этом пишет газета “Известия”, которая ознакомилась с проектом возможных поправок.

Главное изменение – оформлять необходимые ветеринарные документы на продажу мясной продукции должны будут или ветеринарный врач, или аттестованный специалист. Сейчас этим занимаются сами сотрудники предприятий. Но не всегда добросовестно, подчёркивают в Минсельхозе. Ведомство уверяет, что известны факты, когда мясная продукция, пригодная по документам для продажи, содержала в себе возбудителей опасных болезней животных, что считается небезопасным также и для людей.

Ужесточение контроля за качеством мяса, по мнению специалистов, может привести к его удорожанию. В случае, если новые нормы примут, поставщики мяса будут вынуждены оплачивать услуги ветеринаров или специалистов, у которых будет иметься необходимый аттестат, а издержки будут заложены в конечную цену для потребителя.

Впрочем, пока приказ Минсельхоза существует только в виде проекта. Его сейчас рассматривают другие ведомства, чтобы сформировать свою позицию.

Вам может понравиться

Украинским солдатам раздают западное оружие, но не учат использовать

Украинских военнослужащих снабжают вооружением, но не показывают, как им пользоваться. Пленный солдат Александр Борщ рассказал, как им выдали гранатометы NLAW, но инструктаж не провели. Подробности передает РИА Новости. Солдат отметил,

МИД КНР: Санкции привели к оттоку капитала из Европы, а США продолжают зарабатывать

Ключевым выгодополучателем от санкций против России являются Соединенные Штаты, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Кроме того, уже сейчас видно, что больше всего от них пострадает Европа, передает РИА

Россия способна ответить на уход голливудского кино

В Госдуме спрогнозировали, какие последствия ждут Россию после ухода голливудского кино с широкого экрана. Депутат и актер Николай Бурляев уверен, что у России есть, чем ответить на действия Запада. Многие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до 5 °C |