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Ближайшие четыре недели предопределят исход российской спецоперации на Украине, а также подскажут Соединенным Штатам и НАТО, как действовать дальше, рассказали автору публикации в издании The New York Times.

Ссылаясь на источники в Белом доме, они сообщили, что если ВС РФ осуществят мощный прорыв на Донбассе на протяжении месяца, то Москва получит серьезные аргументы в переговорах с Украиной и Западом. Она сможет диктовать условия, что окажет существенное влияние на геополитическую ситуацию во всем мире.

Если же никаких прорывов не будет, а спецоперация продолжится в столь же медленном темпе, определенные преференции получит Запад. Он может в очередной раз попытаться навязать Москве свою позицию и ставить условия. Именно поэтому в течение ближайшего месяца весь мир будет чрезвычайно внимательно следить за всеми перипетиями на Украине, уверены авторы статьи.

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