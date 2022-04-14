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Более эффективная тест-система для определения коронавируса разработана в России. Её уже зарегистрировал Роспотребнадзор. Об этом сообщило само ведомство.

AmpliSens SC2-IT – таково название системы – первый в мире так называемый изометрический тест. Он позволяет выявлять сразу два участка генома коронавируса из-за чего результат становится более достоверным, а получить его можно спустя максимум 25 минут.

В самом Роспотребнадзоре разработку и регистрацию нового теста назвали “ответом на мутацию вируса”. Но пока не уточняется, когда новый тест получит широкое применение.

В сообщении Роспотребнадзора указывается, что все компоненты для новой тест-системы делаются в России. Поэтому производство тестов никак не зависит от санкций Запада и иностранных поставок необходимых материалов. Всё это сделает тест доступным для россиян – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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