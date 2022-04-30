Предприятие «Новатэк» объявило о том, что собирается отстаивать свои интересы на территории Польши. Руководство компании сообщило о том, что уже в ближайшее время может быть возобновлена работа.

В «Новатэк» заявили о том, что потребители не должны страдать от сложившейся ситуации, поэтому поставки топлива должны быть восстановлены. При этом руководство отметило, что компания будет защищать свои интересы и собственность в Польше, основываясь на действующее законодательство.

Ранее Варшава обязала дочернюю компанию российского «Новатэка» передать газотранспортную инфраструктуру местным предприятиям. Кроме того, правительство Польши наложило собственные санкции в отношении десятков компаний из России и Белоруссии.