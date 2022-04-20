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ВСУ в боях под Донецком несут крупные потери, но делают все возможное, чтобы скрыть информацию о них. Они распространяют фейки, примером которого является заявление о захвате Марьинки, сделанное украинским Генштабом во вторник вечером.

В боях за этот населенный пункт погиб командир 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ майор Стець. Остатки его подразделения сдались в плен, но Киев не сказал об этом ни слова. Напротив, он оптимистично сообщил, что украинские войска установили контроль над Марьинкой.

Подобные фейки Генштаб ВСУ и киевские СМИ штампуют сотнями. Они необходимы, чтобы поднимать дух армии, а также успокаивать деморализованное гражданское население, рассказали представители Народной милиции ДНР, разоблачившие фейк с «захватом Марьинки».

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