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В сентябре-октябре на острове Хоккайдо планируются совместные учения Корпуса морской пехоты США и Сухопутных войск Японии, рассказало издание Nikkei. В маневрах будет задействовано до 4 тысяч бойцов.

В качестве цели военно-морских учений называется увеличение возможностей для «отражения постоянно растущих угроз». Упоминаются также военная спецоперация российской армии на Украине и «военное усиление Китая», которое постоянно наблюдает Вашингтон.

Авторы публикации отмечают, что намеченные на осень маневры станут самыми крупными на территории Японии, которые будут проведены с участием американских войск.

В середине апреля Вашингтон и Токио уже проводили совместные учения, в ходе которых отрабатывался обмен данными о запуске баллистических ракет в Японском море.

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