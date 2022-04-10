Вашингтон проиграл Москве экономическую войну задолго до ее начала. Он в очередной раз ввел санкции, которые вредят и самим США, и европейским странам. Они наносят вред всем, кроме России, пишет американское издание The National Interest.

Авторы публикации напоминают, что США почему-то решили сделать санкции главным оружием против неугодных Вашингтону стран. Однако они с самого начала допустили весьма серьезную ошибку, из-за которой рестрикции не действуют.

«Соединенные Штаты не назвали условия для снятия санкций. В Вашингтоне даже не уверены, что отменят ограничения, если Москва и Киев подпишут мирный договор», – отмечается в статье.

По мнению экспертов, США просто обязаны как можно скорее заявить, что после заключения мирного соглашения между РФ и Украиной санкции тут же будут сняты. В противном случае они доставят Москве некоторые неудобства, но не помогут Соединенным Штатам достичь своих целей.