Онлайн-кинотеатр Netflix не предоставил возможности российским пользователям выбрать русский язык в финальном сезоне «Лучше звоните Солу».

Теперь при просмотре больше нельзя выбрать нужную локализацию и через настройки субтитров. Раньше это можно было сделать без труда. Вероятнее всего, что сервис просто отказался от русских переводов после ухода с рынка.

Ранее Netflix отменил для россиян продление подписки. Эта функция стала недоступна уже с начала марта. В конце марта приложение онлайн-кинотеатра пропало из российских App Store и Google Play.

Сервис перестал работать на территории России после начала спецоперации на Украину. Сразу после начала боевых действий компания объявила о том, что прекращает сотрудничество с российскими студиями. При этом отмечено, что Netflix не разорвал контракты с авторами из России, а значит он еще намерен выпустить отснятые шоу.