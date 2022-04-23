Германия не участвует в конфликте между Россией и Украиной, поэтому ни одна из сторон ничего не может у нее требовать, написал один из немецких пользователей Сети. Так он прокомментировал очередную истерику посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

Напомним, что дипломат регулярно критикует власти Германии за то, что они не дали Киеву оружие, дали не то оружие либо отправили его слишком мало. Что бы ни делал Берлин, это вызывает истерику Мельника, что вполне логично раздражает простых немцев.

«В первую очередь нужен тяжелый немецкий ответ на ваше отношение к нашей стране. Вы ведете себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете?», – написал еще один пользователь.

Кроме того, некоторые немцы попытались донести до Мельника, что Германия никак не причастна к тому, что происходит на Украине. Другие добавили, что послу лучше бы уехать домой и устраивать свои никому не нужные скандалы на родине.