Евро с каждым днем теряет свою устойчивость. Об этом заявил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер. Подробности передает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По мнению экономиста, Евросоюз в ближайшее время ждет очень длительная инфляция, которая способна “убить” евро. Европейский центральный банк не пытается вникнуть в проблему, найти выходы из ситуации. Он просто продолжает печатать банкноты.

Томас Майер отметил, что у этой инфляции будут очень серьезные последствия, которые распространятся и на политическую, и на экономическую, и на социальную сферу. Люди в сложившейся ситуации начнут искать альтернативу официальным деньгам. Майер уверен. что евро ждет полный крах.

Экономист напомнил, что подобная гиперинфляция наблюдалась в 1920-х годах в Германии. А привела она к тому, что к власти пришли национал-социалисты.