Немецкая делегация выразила намерение посетить Крым. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Подробности передает РИА Новости.

Гемпель отметил, что в Крым стали часто поступать сообщения от русскоговорящих граждан, проживающих в Германии. Они жалуются на то, что против них осуществляются гонения с момента начала спецоперации на Украине. Глава комитета крымского парламента заявил о том, что они не теряют связь с народными дипломатами и лидерами общественного мнения. Члены комитета принимают участие в акциях в поддержку России.

Делегация намерена приехать в Крым для обсуждения вопросов в мае. На сегодняшний день проблемой является только отсутствие авиасообщения. Но Гемпель высказал надежду на то, что к маю авиакомпании будут осуществлять полеты в Крым.