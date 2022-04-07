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Глава штата Техас Грег Эбботт распорядился направлять нелегальных мигрантов автобусами в Вашингтон из-за принятого правительством решения о смягчении правил въезда на территорию страны. Подробности передает РИА Новости.

Политик разъяснил, что такие меры приняты с целью помочь властям городов, которые переполнены нелегальными иммигрантами. Техас самостоятельно предоставляет автобусы, на которых иммигрантов отправляют в Вашингтон. Глава штата прокомментировал: “Мы отправляем их в столицу США, где администрация Байдена сможет лучше позаботиться о людях, которым она разрешает пересекать нашу границу”.

Грег Эбботт ранее выступил против намерений федеральных властей с конца следующего месяца упразднить применение инструкции, позволяющей отказывать беженцам во въезде в США по эпидемиологическим причинам.

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