Специалисты Пенсионного фонда России рассказали о выплате, которую россияне смогут получить уже в апреле. Денежные средства будут поступать на банковские карты. Подробности передает PRIMPRESS.

В Пенсионном фонде отметили, что многие россияне получили выплаты уже 4 апреля. В понедельник пришли выплаты семьям, у которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. 4 апреля средства были перечислены жителям Хабаровского края.

Деньги выделяются из средств материнского капитала. Начисление производится ежемесячно с момента подачи заявления в Пенсионный фонд. Для получение пособия необходимо соблюдения одного условия. Средний доход семьи должен не превышать двух прожиточных минимумов на человека. Размер прожиточного минимума устанавливается в каждом регионе отдельно. Размер выплаты равен установленному прожиточному минимуму на ребенка.