Реальной причиной роста цен на топливо в США стали не внешние факторы, а политика американского президента. Об этом заявил генеральный директор американской нефтедобывающей компании Canary Дэн Эберхарт.

В интервью телеканалу Fox News он заявил: “Все знают, что цены на топливо растут с самого начала работы администрации Байдена. Их политика оказывает отрицательное воздействие”.

Canary Дэн Эберхарт подчеркнул, что вместо того, чтобы поговорить с представителями нефтяной индустрии и обсудить увеличение нефтедобычи, американская администрация “указывает и пытается играть на публику, чтобы набрать политические очки”.

В конце марта Джо Байден сообщил, что рост цен на бензин на американских заправках произошел по вине российских властей, которые начали спецоперацию на Украине. Чтобы скорректировать цены на топливо, Администрация Байдена сообщила о продаже из стратегического национального резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода.