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Латвия отчиталась о том, как проводится политика антироссийских санкций в стране. Глава Минюста Янис Борданс сообщил, что в стране под ограничения попали почти 50 объектов недвижимости, которые принадлежат гражданам России. Их общая стоимость оценивается в сумму более 100 миллионов евро.

Кроме этого, были заморожены и транспортные средства, которые принадлежат российским гражданам. Здесь общая сумма скромнее: всего несколько миллионов евро. Однако количество самих объектов больше – 66 штук.

Борданс отметил, что в данном случае речь идёт исключительно о физических лицах. О заморозке активов юрлиц (то есть компаний и организаций) точной информации пока нет. Но министр указал, что в латвийских портах могут находиться “опасные грузы”, принадлежащие российским компания. Что это за грузы, глава Минюста не уточнил.

На фоне антироссийских санкций отношения между Россией и Латвией стали прохладнее. Недавно МИД Латвии заявил, что высылает из страны более десятка российских дипломатов, а также закрывает два консульства в России.

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