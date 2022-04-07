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Уроженка РФ Наталья Хичкок, которая давно живет в США, не выдержала психического напряжения из-за репортажей о происходящем на Украине, сорвалась и задушила своего 8-летнего сына, сообщил канал NBC News. Ей уже предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство второго своего ребенка.

11-летнего сына она пыталась утопить, держа его голову в ванной под водой. Затем американка ударила в грудь ножом сама себя.

По заявлению свидетеля, выступившего на суде, 41-летняя жительница штата Висконсин, насмотревшись сюжетов об Украине, рвалась к родителям в РФ, но не могла полететь туда из-за санкций. Женщина злоупотребляла спиртным, пыталась купить оружие, а также топливо, походную печку и различные продукты.

Женщине постоянно казалось, что окружающие считают ее шпионкой из России, она боялась, что у нее отберут детей, не могла сосредоточится. В результате ухудшившееся состояние американки привело к трагедии.

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