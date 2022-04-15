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Несмотря на то, что назальную вакцину от коронавируса отечественной разработки уже зарегистрировали, ей предстоит пройти третью фазу клинических испытаний. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В учреждение назальная вакцина и была разработана.

По словам Гинцбурга, первая и вторая фазы исследований показали, что препарат готов к применению. Третья, так называемая пострегистрационная, фаза должна выяснить, даёт ли вакцина абсолютную защиту от коронавируса, то есть “стерильный иммунитет”.

Ожидается, что исследования начнутся через одну-две недели, уточнил Гинцбург. По его мнению, разработка российских учёных может стать принципиально новым шагом в деле борьбы с болезнями, которые передаются воздушно-капельным путём, а также их профилактики.

Российскую назальную вакцину от коронавируса планируется пустить в широкую продажу. Но пока точных сроков, когда это произойдёт, не называлось. Но уточнялось, что это зависит от решения вопроса с поставками или производством одноразовых насадок для введения вакцины.

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