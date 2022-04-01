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Националистические формирования ВСУ, отступающие под Изюмом, взорвали дамбу Оскольского водохранилища. Чтобы остановить продвижение войск РФ они не остановились даже перед риском затопить два населенных пункта, сообщило издание «Военное обозрение».

В результате диверсии ВСУ, направленной против своих же соотечественников, вода хлынула бурным потоком в южном направлении. В настоящий момент она уже добралась до Святогорска и Студенка. Эти населенные пункты могут быть частично или даже полностью затоплены.

Кроме того, взрыв на дамбе может спровоцировать еще и проблемы с водоснабжением по всей Харьковской области.

Напомним, что российские войска перемещаются к Славянску и Краматорску, чтобы окружить националистические батальоны на Донбассе.

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