Националистические формирования ВСУ, отступающие под Изюмом, взорвали дамбу Оскольского водохранилища. Чтобы остановить продвижение войск РФ они не остановились даже перед риском затопить два населенных пункта, сообщило издание «Военное обозрение».

В результате диверсии ВСУ, направленной против своих же соотечественников, вода хлынула бурным потоком в южном направлении. В настоящий момент она уже добралась до Святогорска и Студенка. Эти населенные пункты могут быть частично или даже полностью затоплены.

Кроме того, взрыв на дамбе может спровоцировать еще и проблемы с водоснабжением по всей Харьковской области.

Напомним, что российские войска перемещаются к Славянску и Краматорску, чтобы окружить националистические батальоны на Донбассе.