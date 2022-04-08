Католики США все чаще скептично относятся к вооруженным конфликтам, которые Вашингтон развязывает в разных странах мира. Причиной этого скорее всего являются последствия этих войн, считают авторы американского издания National Review.

Каждый из конфликтов, которые провоцируют Соединенные Штаты, влечет за собой экстремистские настроения, гонения и разрушения. Вполне вероятно, что именно это не нравится католикам в устраиваемых США войнах.

По словам автора публикации, Вашингтону следовало бы знать историю. Многие империи рушились именно из-за того, что устраивали конфликты далеко от собственных границ. Такая же судьба ожидает и Соединенные Штаты, возомнившие, что они могут бесконечно решать судьбу других государств.