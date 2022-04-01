Украинский боец выложил в социальные сети видеообращение, в котором пожаловался на российскую армию. В нем он заявил, что «нас бомбят как котят», но не потрудился привести хотя бы одно доказательство своих слов, рассказал портал «Русская весна».

Националист заявил, что совершенно не ожидал столь интенсивных обстрелов со стороны ВС РФ. Он пожаловался, что подразделение попало под удар «полутонной бомбы», что привело к «ужасающим последствиям».

Несмотря на то, что видеозапись записывалась скорее всего на месте боя, показать те самые последствия боец не захотел. Поэтому все его высказывания – это не более, чем слова, традиционная украинская пропаганда, которая распространяется в огромных объемах везде и всюду.