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Продавать и покупать иностранную валюту в России можно только через отделения банков. Между тем в последнее время спрос на доллары и евро увеличился, что закономерно привело к появлению теневого рынка купли-продажи валюты. В этой связи власти приняли решение усилить с ним борьбу.

Теперь региональные управления МВД и Федеральной налоговой службы (ФНС) будут сотрудничать, чтобы выявлять валютных спекулянтов. Соответствующе поручение дал своим представительствам в регионах центральный аппарат ФНС.

Уточняется, что теневой бизнес по купли-продажи долларов и евро процветает в социальных сетях и телеграм-каналах. И такая деятельность “несёт угрозу устойчивости рубля”, говорится в письмах ФНС.

Сейчас за сделки с валютой в обход банков предусмотрен штраф, который может составлять до 100% от объёма операции. В отдельных случаях предусмотрена и уголовная ответственность.

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