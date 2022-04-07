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Боевик из Дании, который воюет на Украине против российских войск, рассказал одному из телеканалов в своей стране о расстрелах военнопленных националистами ВСУ. Он также заверил журналистов, что был лишь очевидцем подобных зверств, а не участвовал в них.

Наемник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что Киев громогласно заявляет об обмене военнопленными. Однако на деле все обстоит совсем иначе. По словам датчанина, он был лично знаком с российскими военными, которых взяли в плен, общался с ними. Позже украинские военнослужащие их казнили, что является военным преступлением, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ потребовало у ряда европейских стран обеспечить доступ представителей Красного креста к военнопленным на Украине. Представители ведомства заявили, что националисты регулярно используют издевательства и пытки в духе карателей Второй мировой войны.

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