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Актриса Юлия Пересильд, которая побывала в космосе на МКС, подверглась серьезной травле на премии «Гвоздь сезона». После просмотра квартет «Заячий стон» высмеял заслуги актрисы.

Премия «Гвоздь сезона» является единственной театральной наградой, в которой отсутствуют какие-либо номинации. В ходе вручения премии членами жюри оцениваются сами художественные произведения, а не конкретные исполнители, герои.

На прошедшей премии в качестве номинанта была выдвинута миниатюра из фильма “Вызов”. Именно для этой картины Юлия была отправлена в космос.

После просмотра фильма квартет «Заячий стон» зачитал отрывок юмористического стихотворения: «Где-то на МКС, где холодно и темно, красивая девочка Юля снимается в кино. Пять месяцев подготовки, бюджет миллиардов пять. Как сложно в России стало народной артисткой стать».

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