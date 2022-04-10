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10 апреля над зданием городской администрации Мариуполя поднят российский флаг. Местная жительница Ольга Селецкая, которая организовала референдум за присоединение города к РФ в 2014 году, рассказала, что ждала этого события 8 долгих лет, передает “Русская весна”

Тогда она была вынуждена уехать из Мариуполя. Но женщина не прекратила борьбу. Она была в отряде ополчения «Призрак», а летом 2014 года попала в плен к неонацистам. В декабре, после долгих издевательств и пыток, ее освободили по обмену в рамках Минских соглашений. После этого Ольга работала в Пенсионном фонде ДНР.

Сейчас она счастлива появлению российского флага над Мариуполем и считает данное событие своей личной победой, которую пришлось ждать на протяжении 8 лет.

Напомним, что ранее сообщалось о завершении зачистки Мариуполя от неонацистских сил на 98 процентов.

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