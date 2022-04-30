Благодаря российским средствам противовоздушной обороны удалось перехватили украинскую ракету «Точка-У» над городом Снежное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Как отмечено в сообщении штаба территориальной обороны республики, обломки украинской ракеты были обнаружены в микрорайоне Черемушки. Подробности происшествия пока не предоставлены.

Кроме того, в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики отметили. что в результате проведения обстрелов во стороны ВСУ в городе Снежном были повреждены 24 объекта, среди которых водопроводная насосная станции, 15 частных домов, два многоквартирных дома, здание автовокзала, автотранспортного предприятия, транформаторная подстанция и три газораспределительные подстанции.