Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Благодаря российским средствам противовоздушной обороны удалось перехватили украинскую ракету «Точка-У» над городом Снежное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Как отмечено в сообщении штаба территориальной обороны республики, обломки украинской ракеты были обнаружены в микрорайоне Черемушки. Подробности происшествия пока не предоставлены.

Кроме того, в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики отметили. что в результате проведения обстрелов во стороны ВСУ в городе Снежном были повреждены 24 объекта, среди которых водопроводная насосная станции, 15 частных домов, два многоквартирных дома, здание автовокзала, автотранспортного предприятия, транформаторная подстанция и три газораспределительные подстанции.

Вам может понравиться

Использование ТОС под Авдеевкой позволяет уничтожить самые мощные укрепления ВСУ

Союзные войска «перемалывают» хорошо укрепленные позиции украинских националистических батальонов под Авдеевкой, пишет издание «Военное обозрение». Авторы отмечают грамотную тактику военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР, которая позволяет прорывать даже самые мощные

На окраине Рубежного снова завязался бой с группировкой сил ВСУ

На окраинах города Рубежный на территории ЛНР снова завязался ожесточенный бой с украинскими националистическими силами. Одна из их группировок продолжает удерживать контроль над промышленной зоной населенного пункта, а другая перешла

Российскому “Сармату” достаточно всего несколько минут, чтобы уничтожить Лондон

Новейшая российская ракета «Сармат» вызывает ужас у всего Запада. И для этого есть все основания. Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» может всего за несколько минут преодолеть тысячи километров и уничтожить весь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |